Об этом 24 Каналу сообщила председатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что сейчас в России медкомиссии в военкоматах сдерживают поток желающих поехать на фронт.

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Кто среди российских добровольцев?

Среди тех, кто изъявил желание идти на войну, есть бывшие военные, бизнесмены, чиновники. Все они пытаются успеть получить выплаты от государства и избежать срока заключения из-за проблем с законом.

Это призыв Трампа. Россияне поверили в конец войны. Они сейчас спешно заканчивают все свои дела, пытаются вскочить в этот последний поезд: те, кто находился под следствием, домашним арестом, кто имел подозрение, получил обвинения,

– рассказала Романова.

По ее словам, эти добровольцы даже пробуют дать взятку, чтобы пройти медкомиссию в военкомате, соответственно – избавиться от срока заключения, поскольку считают, что, условно говоря, завтра уже будет поздно, потому что Трамп наведет порядок и закончит войну. Они, со слов Романовой, переживают, что останутся с судимостью и получат 9 – 12 лет лишения свободы.

Какой план у добровольцев, которые спешат на войну?

Аналогичная ситуация, со слов главы фонда "Русь сидящая", происходит на свободе. Она рассказала, что люди, живущие в достатке, те, которые были настроены против войны, среди которых жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга тоже пытаются "штурмовать" очереди на медкомиссии.

Они, со слов Романовой, предполагают, что запишутся в армию, получат 5 миллионов рублей, доедут до линии фронта и в этот момент боевые действия закончатся.

У всех такой план. В России многие верят, что война завершится в ближайшие 1 – 2 месяца,

– отметила Романова.

Добровольцы могут превратиться в повстанцев

Если надежды российских добровольцев о скором прекращении огня не оправдаются, тогда, по мнению Романовой, в России может быть восстание "сильных и умных, которые до сих пор на войну не шли".

Я вижу, что уходят из тюрьмы самые осторожные, те, которые все просчитывали, потому что все остальные, убийцы на фоне пьянства, давно ушли на войну и згинули. Сейчас идут умные,

– подчеркнула Романова.

Напомним, ГУР МО Украины сообщило, что Россия в этом году планирует набрать в армию 126 тысяч человек из "спецконтингента". В него входят заключенные; те, которые находятся под следствием; имеют задолженности по кредитам. Таким образом военно-политическое руководство страны-агрессора хочет восстановить потери живой силы, которые российская армия ежедневно несет на фронте.

Отметим, президент Трамп призвал Россию сесть за стол переговоров для завершения войны. Он выдвинул ультиматум и заявил, что если Кремль не согласится на перемирие, он будет вынужден ввести новые санкции. Однако, по мнению политолога Игоря Рейтеровича, Путин сейчас пытается затянуть время, чтобы выбить для себя перед переговорами лучшие стартовые позиции.