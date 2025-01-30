Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович, который высказал мнение, что Кремлю еще был передан дополнительный "привет" от Трампа в виде сообщения американского телеведущего Такера Карлсона, который заявил о том, что якобы администрация Байдена готовилась убить Путина.

Смотрите также "Путин готовится к концу войны": весной Россию ждут большие неприятности

Что указывает на то, что Кремль оттягивает переговоры?

Политолог считает, что информация о якобы организации покушения на Путина со стороны Байдена и Блинкена вообще выглядит как анекдот.

Месседж заключался в другом, что в принципе, если все сводится к проблеме одного человека, то можно сделать так, что этой проблемы просто не будет,

– озвучил Рейтерович.

Россияне с момента озвучивания ультиматума, который выдвинул Трамп, уже больше недели тянут время, специально комментируют эту ситуацию с разных сторон диаметрально противоположными заявлениями. Их делают 3 группы людей в Кремле.

К первой, по словам политолога, принадлежат радикальные чиновники типа министра иностранных дел России Лаврова и его заместителя, которые говорят, что вообще ничего не видят от США, что условия для переговоров неадекватные и на таких началах общаться с американцами не будут.

Во вторую группу входят такие как пресс-секретарь российского диктатора Песков, которые ничего конкретного не озвучивают, говоря, что Россия не видела чётких сигналов со стороны США для переговоров.

К третьей группе относится сам Путин, изображая из себя, со слов Рейтеровича, доброго полицейского, который заявил, что Россия готова вести переговоры, но мешает указ Зеленского, который не позволяет их провести.

"Это ложь, потому что указ запрещает переговоры с Путиным, а не с Россией. Затем он начинает говорить, что президент Украины нелегитимный, но слышать это от человека, который, как минимум, во время 3-х выборов фальсифицировал результаты и рисовал нужные цифры, странно", – заметил Рейтерович.

Чем хуже будет ситуация в экономике – тем быстрее Россия пойдет на переговоры

Поведение Кремля, по мнению политолога, очень похоже на тактику затягивания времени. По его словам, российский диктатор надеется дождаться удачного периода.

Путин затягивает время, чтобы начать, как он считает, максимально выгодный для себя период, с позиции более сильной, чем у него есть сегодня,

– озвучил Рейтерович.

Рейтерович отметил, что Путин сейчас считает, что у него еще есть возможности чего-то добиться, выбить лучшие стартовые условия, но рано или поздно Россия перейдет к переговорам.

Будут ли они потом их срывать – это уже другой вопрос. Здесь многое будет зависеть от одного простого фактора – экономики. Она будет ключевой. Когда Путин уже точно будет знать, что ситуация у него критическая, тогда будет активнее проводить переговоры,

– уверен Рейтерович.

Отметим, что политолог Александр Морозов, комментируя интервью Путина, выразил мнение, что российский диктатор озвучил 3 главных тезиса и они адресованы президенту США Трампу. Он считает, что если глава Кремля не сядет за стол переговоров, тогда Соединенные Штаты перейдут к плану "Б" в отношении России.