Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Ігор Рейтерович, який висловив думку, що Кремлю ще був переданий додатковий "привіт" від Трампа у вигляді повідомлення американського телеведучого Такера Карлсона, який заявив про те, що буцімто адміністрація Байдена готувалася вбити Путіна.

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Що вказує на те, що Кремль відтягує переговори?

Політолог вважає, що інформація про начебто організацію замаху на Путіна з боку Байдена та Блінкена взагалі виглядає як анекдот.

Меседж полягав в іншому, що в принципі, якщо все зводиться до проблеми однієї людини, то можна зробити так, що цієї проблеми просто не буде,

– озвучив Рейтерович.

Росіяни від моменту озвучення ультиматуму, який висунув Трамп, вже понад тиждень тягнуть час, спеціально коментують цю ситуацію з різних боків діаметрально протилежними заявами. Їх роблять 3 групи людей в Кремлі.

До першої, зі слів політолога, належать радикальні чиновники типу міністра закордонних справ Росії Лаврова та його заступника, які кажуть, що взагалі нічого не бачать від США, що умови для переговорів неадекватні й на таких засадах спілкуватися з американцями не будуть.

До другої групи входять такі як прессекретар російського диктатора Пєсков, які нічого конкретного не озвучують, кажучи, що Росія не бачила чітких сигналів з боку США для переговорів.

До третьої групи належить сам Путін, вдаючи з себе, зі слів Рейтеровича, доброго поліцейського, який заявив, що Росія готова вести перемовини, але стає на заваді указ Зеленського, який не дозволяє їх провести.

"Це брехня, бо указ забороняє перемовини з Путіним, а не з Росією. Потім він починає казати, що президент України нелегітимний, але чути це від людини, яка, як мінімум, під час 3-х виборів фальсифікувала результати й малювала потрібні цифри, дивно", – зауважив Рейтерович.

Чим гіршою буде ситуація в економіці – тим швидше Росія піде на переговори

Поведінка Кремля, на думку політолога, дуже схожа на тактику затягування часу. З його слів, російський диктатор сподівається дочекатися вдалого періоду.

Путін затягує час, щоб почати, як він вважає, максимально вигідний для себе період, з позиції сильнішої, ніж в нього є сьогодні,

– озвучив Рейтерович.

Рейтерович наголосив, що Путін зараз вважає, що в нього ще є можливості чогось домогтися, вибити кращі стартові умови, але рано чи пізно Росія перейде до переговорів.

Чи будуть вони потім їх зривати – це вже інше запитання. Тут багато що залежатиме від одного простого фактора – економіки. Вона буде ключовою. Коли Путін вже точно знатиме, що ситуація в нього критична, тоді буде активніше проводити перемовини,

– впевнений Рейтерович.

Зазначимо, що політолог Олександр Морозов, коментуючи інтерв'ю Путіна, висловив думку, що російський диктатор озвучив 3 головні тези й вони адресовані президенту США Трампу. Він вважає, що якщо очільник Кремля не сяде за стіл переговорів, тоді Сполучені Штати перейдуть до плану "Б" стосовно Росії.