В России впервые признали Воронцову и Тихонову дочерьми Путина

Соединенные Штаты Америки наложили санкции на Екатерину Тихонову и Марию Воронцову. Однако Кремль только недавно официально признал женщин дочерьми президента Владимира Путина.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия еще ответит за санкции против дочерей президента. Он заявил, что Кремль "сделает это так, как считает необходимым"

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Нет информации о состоянии

До этого Путин не подтверждал и не опровергал факт, что эндокринолог Мария Воронцова и научный менеджер Екатерина Тихонова его дочери.

США объявили санкции против дочерей Путина из-за войны России против Украины. По информации Bloomberg, такие действия являются символическими, потому что нет информации о состоянии Тихоновой и Воронцовой за рубежом.

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