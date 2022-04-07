В России впервые признали Воронцову и Тихонову дочерьми Путина
Источник:"Радио Свобода"
Соединенные Штаты Америки наложили санкции на Екатерину Тихонову и Марию Воронцову. Однако Кремль только недавно официально признал женщин дочерьми президента Владимира Путина.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия еще ответит за санкции против дочерей президента. Он заявил, что Кремль "сделает это так, как считает необходимым"
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Нет информации о состоянии
До этого Путин не подтверждал и не опровергал факт, что эндокринолог Мария Воронцова и научный менеджер Екатерина Тихонова его дочери.
США объявили санкции против дочерей Путина из-за войны России против Украины. По информации Bloomberg, такие действия являются символическими, потому что нет информации о состоянии Тихоновой и Воронцовой за рубежом.
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