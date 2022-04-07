Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Росія ще надасть відповість за санкції проти дочок президента. Він заявив, що Кремль "зробить це так, як вважає за необхідне"

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Немає інформації про статки

До того Путін не підтверджував й не спростовував факту, що ендокринологиня Марія Воронцова і наукова менеджерка Катерина Тихонова його дочки.

США оголосили санкції проти дочок Путіна через війну Росії проти України. За інформацією Bloomberg, такі дії є символічними, бо наразі немає інформації про статки Тихонової та Воронцової за кордоном.

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