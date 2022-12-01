"Есть указ Путина": белорусу, работающему на заводе в Челябинске, вручили повестку

Несмотря на заявления, что в России якобы завершена частичная мобилизация, повестки мужчинам все приходят и приходят. Иногда их получают даже иностранцы.

Так произошло с белорусом, работающим на заводе в Челябинске. Об этом пишут белорусские оппозиционные сообщества в твиттере.

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Интересно, что повестку белорус получил даже несмотря на то, что у него нет российского гражданства или даже вида на жительство.

По словам бригадира предприятия, есть указ Путина, по которому в военкомат вызывают даже не граждан России,

– говорится в сообщении.



Белорус в России получил повестку / Фото с твиттера "РБ головного мозга"

Частичная "могилизация" в России

В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных. По словам Шойгу, было мобилизовано 300 тысяч человек, средний возраст призванных якобы 35 лет. 218 тысяч мобилизованных якобы проходят боевое слаживание на полигонах.

Отметим, что Путиным не подписал указ о прекращении мобилизации.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что частичная мобилизация россиян не дала таких результатов, на которые надеялось командование оккупантов. Надежды официального Кремля потерпели крах. "Мобики" имеют низкий уровень подготовки. Потому потери среди личного состава увеличиваются. Впрочем, гибнут и военные с боевым опытом. Это, подытожила Маляр, приводит к массовому недовольству.

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