В россии вспыхнул магистральный газопровод "Бухара — Урал": пожарных не хватает

российским оккупантам придется оторваться от лжи по поводу массового убийства украинских пленных. На их дикой территории возникла проблема, скрыть которую им вряд ли удастся.

россиянам очень нравится наблюдать, как на территории их страны "все горит, пылает". Теперь у них появилась особенная гордость – горящий газопровод.

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Пожар на центральном газопроводе оккупантов

В Челябинской области произошел пожар на газопроводе "Бухара – Урал". Огонь вспыхнул из-за разгерметизации подземного газопровода.

Пожарных на преодоление огня оккупантам не хватает, ведь не все вернулись после "командировки" в Украину.

Видео пожара на российском газопроводе:

российские пропагандисты уже кричат о том, что "пожар локализован", а угрозы населенным пунктам нет. Правда, когда им удастся ликвидировать пожар, они прогнозировать боятся.

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты пытались продвинуться на нескольких направлениях на Востоке. ВСУ отбили все их атаки, враг понес потери и отошел на прежние позиции.

Враг совершил массовое убийство пленных в колонии в Оленовке. Украинские разведчики сообщили о целях, которые преследовали оккупанты, совершая это кровавое военное преступление.

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