В России заблокировали сайт "Ищи своих" с данными о раненых и убитых в Украине военных из РФ

Роскомнадзор заблокировал сайт "Ищи своих". Отметим, что там публиковали данные о пленных и убитых в Украине военных из России.

Это сделано на основании решения Генпрокуратуры. В то же время Роскомнадзор внес ресурс в реестр запрещенных сайтов.

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Ранее мы сообщали, что Министерство внутренних дел Украины запустило специальный сайт для родственников оккупантов. Там россияне могли найти подтверждение смерти или плена своих знакомых.

Добавим, что сейчас уже погибли 5 тысяч оккупантов, еще 400 находятся в плену.

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