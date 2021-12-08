В России заблокировали сайт Tor, который призвал помочь россиянам "остаться онлайн"

Роскомнадзор начал блокировать основной сайт Tor в России. Произошло это после того, как команда проекта в своей публикации призвала пользователей создавать как можно больше новых мостов, то есть скрытых каналов.

Это нужно для того, чтобы россияне оставались онлайн, поскольку стандартные мосты в России заблокированы.

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В реестре сайтов с "запрещенной информацией", который ведет Роскомнадзор, есть запись, что доступ к torproject.org ограничивается. Сайт попал в Реестр по решению суда от 2017 года, но ранее доступ к нему не ограничивали.

1 декабря у части пользователей из России возникли проблемы с доступом к сети Tor из-за блокировки, которая производится с помощью оборудования, созданного для изоляции рунета. Эти действия в проекте Tor назвали цензурой.

Что известно о Tor

Как поясняют в "Википедии", это браузер, созданный для обеспечения анонимности в сети Интернет. Клиентское программное обеспечение Tor маршрутизирует интернет-трафик через всемирную сеть добровольно установленных серверов.

Это нужно для скрытия местоположения пользователя. Кроме того, использование Tor делает более сложным отслеживание интернет-активности как на уровне вебсайта, так и на уровне интернет-провайдера.

Проще говоря, Tor помогает пользователям оставаться анонимными. То есть власти и силовики не могут отслеживать их сообщения или поисковые запросы.

Россия занимает второе место после США по количеству пользователей Tor. Команда проекта оценивает, что ежедневно сетью Tor пользуются 300 тысяч человек из России, или 15% от всей аудитории.