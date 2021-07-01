27 июня Яковлева уже вызвали на допрос по телефону, но арестовали по возвращении из отпуска. Мужчина возвращался в Москву вместе с женой и ребенком.

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Детали задержания Яковлева в Москве

Как сообщил Алексей Яковлев, его везут на допрос в Следственный комитет "по делу о мошенничестве".

Режиссер не знал о конкретной причине задержания. Хотя предположил, что речь идет о мошенничестве с пожертвованиями в Фонд борьбы с коррупцией.

Немножко резко, неожиданно. Якобы я не являлся по вызову следователя, хотя они сами, как оказалось, присылали мне повестки на квартиру, которую я уже продал,

– добавляет Яковлев.

Адвокат Сергей Тельнов рассказал, что соратник Навального проходит свидетелем по делу. Юрист также подтвердил, что допрос будет касаться дела о мошенничестве с ФБК.

Обратите внимание! Алексей Яковлев уволился из команды ютуб-канала в январе 2020 года.

Главное в деле "о мошенничестве" с фондом Навального