27 червня Яковлєва вже викликали на допит по телефону, але заарештували після повернення з відпустки. Чоловік повертався до Москви разом з дружиною та дитиною.

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Деталі затримання Яковлєва в Москві