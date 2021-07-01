27 червня Яковлєва вже викликали на допит по телефону, але заарештували після повернення з відпустки. Чоловік повертався до Москви разом з дружиною та дитиною.

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Деталі затримання Яковлєва в Москві 

Як повідомив Олексій Яковлєв, його везуть на допит до Слідчого комітету по "справі щодо шахрайства". 

Режисер не знав про конкретну причину затримання. Хоча припустив, що мова йде про шахрайство з пожертвами до Фонду боротьби з корупцією.

Трошки різко, несподівано. Нібито, я не з'являвся за викликом слідчого, хоча вони самі, як виявилося, надсилали мені повістки на квартиру, яку я вже продав,
– додає Яковлєв.

Головне у справі "про шахрайство" з фондом Навального