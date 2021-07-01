27 червня Яковлєва вже викликали на допит по телефону, але заарештували після повернення з відпустки. Чоловік повертався до Москви разом з дружиною та дитиною.
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Деталі затримання Яковлєва в Москві
Як повідомив Олексій Яковлєв, його везуть на допит до Слідчого комітету по "справі щодо шахрайства".
Режисер не знав про конкретну причину затримання. Хоча припустив, що мова йде про шахрайство з пожертвами до Фонду боротьби з корупцією.
Трошки різко, несподівано. Нібито, я не з'являвся за викликом слідчого, хоча вони самі, як виявилося, надсилали мені повістки на квартиру, яку я вже продав,
– додає Яковлєв.
Головне у справі "про шахрайство" з фондом Навального
- Наприкінці грудня 2020 року слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу проти Олексія Навального та "інших осіб". Їх підозрювали у викраденні й розтраті більше 350 мільйонів рублів. Ці кошти вважались пожертвами для ФБК.
- У січні Олексія Навального затримали після повернення з Німеччини. Там він лікувався від отруєнння речовиною "Новачок".
- 2 лютого суд замінив Навальному умовний строк на реальний по справі "Ів Роше". Враховуючи домашній арешт, опозиціонер проведе за гратами 2 роки 6 місяців.
- У травні колишній директор ФБК Іван Жданов говорив, що на допит викликали більшість їх співробітників.
- 9 червня Московський суд визнав ФБК та всі штаби Навального екстремістськими організаціями.