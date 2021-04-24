На фоне дипломатического скандала, в России думают об экономических ограничениях против Чехии. В частности, сокращение импорта товаров из Чехии, например, пива.

Издание утверждает, что якобы Россия рассматривает такие действия в ответ на выдворение своих дипломатов. Вероятно, Москва даже введет экономические санкции против Чехии.

Кстати Россия уничтожила отношения, – премьер Чехии

Ограничения могут касаться экономики

Источник российских СМИ утверждает, что нельзя оставлять без ответа действия Праги. Поэтому дальнейшие ограничения могут касаться любой экономической отрасли. Хотя, Россия вроде бы руководствуется принципом "не навредить себе".

К слову, в 2020 году товарооборот между Россией и Чехией составил более 5,2 миллиарда долларов, из которых 2,7 миллиарда долларов пришлись на импорт чешских товаров в Россию. Доля импорта чешского пива составляла около 10%.

Дипломатический скандал между Чехией и Россией