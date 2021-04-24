На тлі дипломатичного скандалу у Росії думають про економічні обмеження проти Чехії. Зокрема, скорочення імпорту товарів з Чехії, наприклад, пива.

Видання стверджує, що нібито Росія розглядає такі дії у відповідь на видворення своїх дипломатів. Ймовірно, Москва навіть введе економічні санкції проти Чехії.

До речі Росія знищила відносини, – прем'єр Чехії

Обмеження можуть стосуватись економіки

Джерело російських ЗМІ переконує, що не можна залишати без відповіді дії Праги. Тому подальші обмеження можуть стосуватись будь-якої економічної галузі. Хоча Росія начебто керується принципом "не нашкодити собі".

До слова, у 2020 році товарообіг між Росією і Чехією становив понад 5,2 мільярда доларів, з яких 2,7 мільярда доларів припали на імпорт чеських товарів в Росію. Частка імпорту чеського пива складала близько 10%.

Дипломатичний скандал між Чехією та Росією