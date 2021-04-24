У Росії задумались про обмеження імпорту чеського пива, – ЗМІ
На тлі дипломатичного скандалу у Росії думають про економічні обмеження проти Чехії. Зокрема, скорочення імпорту товарів з Чехії, наприклад, пива.
Джерело:"Коммерсант"
Видання стверджує, що нібито Росія розглядає такі дії у відповідь на видворення своїх дипломатів. Ймовірно, Москва навіть введе економічні санкції проти Чехії.
До речі Росія знищила відносини, – прем'єр Чехії
Обмеження можуть стосуватись економіки
Джерело російських ЗМІ переконує, що не можна залишати без відповіді дії Праги. Тому подальші обмеження можуть стосуватись будь-якої економічної галузі. Хоча Росія начебто керується принципом "не нашкодити собі".
До слова, у 2020 році товарообіг між Росією і Чехією становив понад 5,2 мільярда доларів, з яких 2,7 мільярда доларів припали на імпорт чеських товарів в Росію. Частка імпорту чеського пива складала близько 10%.
Дипломатичний скандал між Чехією та Росією
- Чехія видворила 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб.
- Ба більше, з'ясували, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.
- У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів. Однак це фактично паралізувало роботу чеського посольства, адже у російському працює вдвоє більше людей.
- Однак тепер у посольствах Чехії та Росії залишилось лише по 7 дипломатів.
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