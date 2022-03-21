В России заговорили о разрыве отношений с США и вручили послу ноту протеста

Министерство иностранных дел России вручило ноту протеста послу США в России Джону Салливану из-за слов американского президента Джо Байдена в адрес бешеного диктатора Путина.

В ведомстве страны-агрессора отметили, что ноту протеста вручили 21 марта. Кроме того, там отметили, что объявили послу демарш.

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Такие заявления американского президента, которые недостойны государственного деятеля такого уровня, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что враждебные действия, предпринимаемые против России, подвергнутся решительному и твердому сопротивлению.

– заявили в МИД россии.

Также работники рашистского режима повторили послу США обвинения, что якобы российским дипломатам не дают работать в Вашингтоне, и требовали прекратить провокации.

Что сказал Байден о российском диктаторе

16 марта Байден во время общения с журналистами в кулуарах назвал Путина "военным преступником".

17 марта, во время празднования Дня святого Патрика, Байден сказал, что Россию возглавляет "кровавый диктатор и чистый головорез".

А в 2021 году Байден назвал Путина убийцей.

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