У Путина заявили, что провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара "в ответ"

В России продолжают бряцать ядерным вооружением. Минобороны заявило, что провело тренировку с нанесением массированного ядерного удара. Разумеется, все подавалось под соусом вероятного ответа на атаку.

Кремль не один год придумывает басни о том, что Россию планируют атаковать ядерным вооружением. Следовательно, не прекращают бряцать собственным ядерным арсеналом. Так, 25 октября Путину доложили о тренировках по нанесению массированного ядерного удара якобы "в ответ".

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Что известно о ядерных тренировках

По имеющейся информации, российское войско отработало нанесение массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами. По сценарию это происходило в ответ на ядерный удар, нанесенный противником.

Привлекали к тренировке мобильную установку "Ярс", атомную подлодку, а также две стратегические ракетоносцы. Об этом президенту России доложил начальник российского генштаба Валерий Герасимов.

Сама тренировка проходила под руководством Владимира Путина. Он заслушал доклад не только Герасимова, но и министра обороны Сергея Шойгу.

Откуда запускали ракеты

С космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс";

С Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" запустили баллистическую ракету "Синява"

Путину доложили о тренировке нанесения ядерного удара: смотрите видео

Кроме того, пуски крылатых ракет воздушного базирования также осуществляли два борта стратегической авиации Ту-95МС.

За всем процессом лично наблюдал Путин с помощью видеосвязи. Он с очень серьезным выражением лица что-то записывал, пока слушал доклад от Герасимова.

В Кремле заявили, что "выполнили в полном объеме" все задачи, поставлены в рамках тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих ядерного сдерживания.

Россия осуществила тренировку стратегических ядерных сил: смотрите видео

Российское минобороны также выложило видео. На нем демонстрируют боевую работу расчетов, а также пуск ракет во время тренировки стратегических ядерных сил.

Обратим внимание, что Совет федераций 25 октября одобрил законопроект, ранее принятый Госдумой. В нем говорится об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Заметим, что соответствующее решение было сделано по инициативе самого Владимира Путина.