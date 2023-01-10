Пропагандистский бред: в России заговорили о "наступлении" ВСУ на Ростов и Таганрог

Россияне выдали новую порцию бреда. Они заявили, что Украина якобы планировала "наступление" на Таганрог и Ростов.

Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Они обнародовали соответствующий сюжет, в котором показали советскую карту.

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Россия заговорила о "наступлении" на Ростов и Таганрог

На опубликованных кадрах можно увидеть карту, на которой Мариуполь отмечен старым названием Жданов (с 1948 по 1989 года – 24 Канал). Оккупанты заявили, что Вооруженные Силы Украины якобы планировали "наступать" на Таганрог и Ростов-на-Дону.



Как выглядит советская карта / Скриншот с видео

По словам захватчиков, во время оккупации районов возле Авдеевки они якобы обнаружили украинские карты, которые передали "компетентным людям". Они считают, что ВСУ используют советские карты, где нанесены старые названия населенных пунктов.

Командование украинских войск планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, соответствующие отметки по меньшей мере полугодовой давности есть на картах, обнаруженных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой,

– заявил командир одного из российских подразделений.

Возле некоторых населенных пунктов есть цифры +5 или +7. Оккупанты утверждают, что это якобы обозначение "углов и увеличение градусов в направлении движения".

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Патрушев заговорил о выводе войск США из Афганистана из-за Украины

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США вывели свои военные силы из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине.

"Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно", – сказал он.

По словам Патрушева, это подтверждает заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что если бы американские военные не покинули Афганистан, Вашингтон не смог выделять столько средств Украине.

На Белгородщине строят "защитную линию"

На Белгородщине россияне в панике продолжают возводить свою "защитную линию". Говорят, что якобы жителям региона грозит какая-то опасность.

Губернатор области Гладков похвастался строительством "засечной линии" из бетонных пирамидок и окопов. Он заявил, что работы по укреплению региона проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком.