В России заявили о задержании сотни "украинских неонацистов"

В Федеральной Службе безопасности России заявили о задержании в регионах 106 участников "украинской неонацистской группировки" "МКУ". Говорят, мол, двое из них собирались нападать на образовательные учреждения.

В ФСБ убеждают, якобы группировку создал Егор Краснов 2000 года рождения. Якобы он действовал под прикрытием украинских спецслужб. Мужчину объявили в розыск.

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Кого задержало ФСБ

В России убеждают, что якобы разоблачили трех администраторов интернет-сообществ организации. Утверждают, что, по указанию Краснова, они якобы проводили экстремистскую идеологию и призывали к насилию. Еще двоих задержанных подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Якобы нашли оружие

В сообщении ФСБ говорится, что в Пензенской области и Республике Коми якобы пресекли преступную деятельность двух экстремистских групп, связанных с "МКУ".

У них якобы изъяли охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, выхолощенные пистолеты и автоматы. Также якобы нашли большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом.

Похожие заявления России

В российских источниках часто появляется информация о "пойманных украинских радикалах". Например, в августе 2021 года ФСБ заявила, что задержала украинца в городе Тула. Его якобы поймали "на горячем" во время сбора секретной информации.

В марте 2021 ФСБ заявила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников "украинского радикального сообщества". Говорили даже, что у них изъяли нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывчатки.

В декабре в России заявили, что задержали украинских разведчиков, которые якобы готовили теракт.

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