В России заявили о задержании сотни "украинских неонацистов"
Источник:ФСБ России
В Федеральной Службе безопасности России заявили о задержании в регионах 106 участников "украинской неонацистской группировки" "МКУ". Говорят, мол, двое из них собирались нападать на образовательные учреждения.
В ФСБ убеждают, якобы группировку создал Егор Краснов 2000 года рождения. Якобы он действовал под прикрытием украинских спецслужб. Мужчину объявили в розыск.
Ранее В ФСБ заявили о задержании украинских разведчиков: якобы готовили теракт
Кого задержало ФСБ
В России убеждают, что якобы разоблачили трех администраторов интернет-сообществ организации. Утверждают, что, по указанию Краснова, они якобы проводили экстремистскую идеологию и призывали к насилию. Еще двоих задержанных подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.
Якобы нашли оружие
В сообщении ФСБ говорится, что в Пензенской области и Республике Коми якобы пресекли преступную деятельность двух экстремистских групп, связанных с "МКУ".
У них якобы изъяли охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, выхолощенные пистолеты и автоматы. Также якобы нашли большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом.
Похожие заявления России
- В российских источниках часто появляется информация о "пойманных украинских радикалах". Например, в августе 2021 года ФСБ заявила, что задержала украинца в городе Тула. Его якобы поймали "на горячем" во время сбора секретной информации.
- В марте 2021 ФСБ заявила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников "украинского радикального сообщества". Говорили даже, что у них изъяли нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывчатки.
- В декабре в России заявили, что задержали украинских разведчиков, которые якобы готовили теракт.
Смотрите также – ФСБ пытает украинского журналиста Владислава Есипенко в Крыму, Территория равенства: