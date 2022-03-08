В России запретили разрыв контрактов на прохождение военной службы: почему

Генеральный штаб ВСУ поделился оперативной информацией по вторжению России в Украину. В частности, стало известно о новых действиях военного руководства государства-агрессора.

Напомним, Россия начала циничную войну в Украине 24 февраля 2022 года. Враг встретил здесь яростное сопротивление.

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Враг пытается прекратить отток личного состава

В Генштабе ВСУ сообщили, что есть данные о том, что враг проводит скрытую мобилизацию, называемую учебным собранием. Главная цель – восполнение потерь.

Кроме того, для прекращения уменьшения количества личного состава армии агрессора военное руководство ВС России решило запретить разрывать контракты на прохождение военной службы.