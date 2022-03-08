В России запретили разрыв контрактов на прохождение военной службы: почему
8 марта 2022 , 19:47Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ поделился оперативной информацией по вторжению России в Украину. В частности, стало известно о новых действиях военного руководства государства-агрессора.
Напомним, Россия начала циничную войну в Украине 24 февраля 2022 года. Враг встретил здесь яростное сопротивление.
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Враг пытается прекратить отток личного состава
В Генштабе ВСУ сообщили, что есть данные о том, что враг проводит скрытую мобилизацию, называемую учебным собранием. Главная цель – восполнение потерь.
Кроме того, для прекращения уменьшения количества личного состава армии агрессора военное руководство ВС России решило запретить разрывать контракты на прохождение военной службы.К теме! Согласно данным ВСУ, по состоянию на 12 марта враг потерял около 12 тысяч человек и сотни техники.