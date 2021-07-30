В России на предприятии, где производят боеприпасы и оружие прогремел взрыв: видео
30 июля 2021 , 17:23Читати новину українською
Источник:"Интерфакс"
В России на химическом заводе прогремел мощный взрыв. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 7 человек.
Взрыв на химзаводе в России
Инцидент произошел вечером 29 июля на предприятии "Комбинат "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
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По предварительной информации, загорелось оборудование в одном из цехов завода, затем прогремел взрыв.
- Рабочие, которые там находились, не успели покинуть помещение.
Что известно о пострадавших
РосСМИ сообщают о семи пострадавших – их доставили в больницу с тяжелыми химическими ожогами.
- Также пишут о том, что один из работников предприятия умер.
Пострадавшие – практически новички, которые не должны были находиться в зоне с таким высоким уровнем опасности.Обратите внимание! Цех, в котором произошел инцидент, относится к "закрытому" типу. В нем производится продукция особого назначения. Кроме стандартной продукции, "Комбинат "Каменский" также выполняет заказы для Минобороны России.