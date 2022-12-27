В России женщину, усомнившуюся в "величии империи", насильно выбросили из автобуса

В России еще раз доказали, что ее жители – бездумное стадо. А тех, кто выступает против системы, свои готовы уничтожить. Это нам продемонстрировали жители одного из городов под Москвой.

Величие "второй армии мира" за 10 месяцев полномасштабного вторжения успели увидеть по всему миру. Но не россияне, которые считают, что у них действительно самое сильное и боеспособное войско. Единицы, рассказывает 24 канал, отрицающие это, нарываются на агрессию дикого стада.

Читайте также Зеки под Бахмутом пошли в наступление без касок и бронежилетов, – Арестович

Выразила сомнение в "величии России"

Ролик, о котором мы расскажем дальше, был снят еще 16 декабря и выложен в местные паблики. До нас он дошел с определенным опозданием. Но это не мешает продемонстрировать, против какого народа мы сражаемся.

Итак, женщина преклонного возраста ехала в автобусе и приняла участие в обсуждении так называемой "спецоперации". Произошло это в городе Долгопрудном, что под Москвой. Бабушка рассказала, что дважды при жизни побывала в Украине, но отношения к ней не имеет.

В то же время она раскритиковала обеспечение "мобиков", которых гонят на верную смерть. Также эмоционально отмечала, что российское войско разграблено. Таким образом, эта барышня выразила сомнение в том, что Россия таки "великая страна".

Я говорю: "Империя. Империя такая на табуретках",

– подчеркнула она.

В какой-то момент из соседнего кресла встает мужчина и начинает дергать бабушку. Он ее силой вытащил из салона автобуса и во время остановки транспортного средства вытолкал на улицу.

В России женщину силой выбросили из автобуса: смотрите видео

Традиционно для этой "большой страны" никто не помог женщине. Пытался что-то возразить парень. Мол, нельзя так обращаться с бабушкой, но его никто не послушал.

Проблемы россиян из-за войны только растут