В России жестко задерживают людей, вышедших на митинги против войны с Украиной

Некоторые россияне выходят на митинги против войны с Украиной. При этом их жестко задерживают.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что сегодня на антивоенных акциях уже задержали 543 россиянина. Это произошло в 21 городе.

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Всего с начала войны с Украиной в России задержали 9015 человек,

– сказал он.

Также Геращенко рассказал, что в Екатеринбурге полиция повалила участника протеста против войны в Украине снегом.

Ситуация в Екатеринбурге: смотрите видео

Журналистку, снимавшую эти действия, вытолкали. Сказали, что она мешает сотрудникам полиции. По ее словам, задержанного ударили палкой.

В восточной части России, в том числе городах Томске и Иркутске, также начались митинги против войны.

Митинги в России: смотрите видео

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