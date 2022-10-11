Во время ремонта Ладыжинской ТЭС ее повторно атаковали

Российские оккупанты утром 11 октября атаковали Ладыжинскую ТЭС. Спасатели начали оперативно ликвидировать последствия удара. В это время захватчики атаковали ТЭС во второй раз.

По предварительным данным, пострадали 6 человек. Им оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

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К сожалению, Ладыжинская ТЭС испытала повторный удар российских террористических войск. Это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели. Есть пострадавшие. По предварительной информации – 6 человек,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба ДТЭК Ладыжинская ТЭС сообщила, что среди пострадавших нет работников предприятия. Россияне снова повредили энергетическое оборудование предприятия.

Как только позволит ситуация, работники ТЭС начнут работы по восстановлению.

Враг атаковал Украину 16 ракетами

Впервые 11 октября оккупанты атаковали Ладыжинскую ТЭС утром. Тогда оккупанты использовали для этого два дрона-камикадзе.

По данным ОК "Юг" российские оккупанты в первой половине дня 11 октября атаковали Украину 16 ракетами. Речь идет о 3 "Калибрах" и 13 Х-55. Кроме того, враг применил два дрона-камикадзе.

Россияне повредили 2 объекта в Ладыжине и в Винницком районе.

Силы ПВО уничтожили:

5 ракет над Одесчиной;

8 – над Николаевщиной.

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