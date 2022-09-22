Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Ранее сообщалось об истериках у россиян из-за освобождения из плена защитников "Азовстали".
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Следующий год для россии будет интересным
Вигиринский отметил, что следующий год для россии будет достаточно интересным. Изменится их привычный уклад жизни:
- границы закрыты;
- свободы слова нет;
- фактор "свода счетов" путем выдачи повесток или, как альтернатива, заключения за отказ;
- экономические вопросы
По мере того, как от решений их политического руководства, от них отворачиваются уже такие партнеры, как Казахстан, Китай, Индия, начинается экономический спад,
– заметил политолог.
Российский бюджет на ближайшие 3 года
Он продолжил, что в проекте российского бюджета на следующие 3 года есть увеличение экспортной пошлины на энергоносители для компаний, продающих их заграницу с 30% до 50%. Это все происходит в условиях низких цен, потолка на цены, а они еще и забирают дополнительный доход.
"Почему? Нужно преодолеть дефицит, который составит примерно 1,5 триллиона рублей. Также поднимутся цены на энергоносители на внутреннем рынке", — подчеркнул Вигиринский.
Политолог продолжил, что в россии будет период в течение которого:
- экономика будет падать;
- население будет ограничено в своих правах;
- уровень жизни будет снижаться;
- пропаганда будет все равно рассказывать, как россия побеждает Запад.
В определенный момент времени в россии действительно холодильник может победить, а не телевизор,
– подытожил он.
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Проблемы россиян из-за войны: последние новости
- Частичная мобилизация в россии вызвала большую панику среди граждан страны-агрессора и не зря. Указ настолько неточный, что позволит мобилизовать в армию почти каждого россиянина.
- После объявления частичной мобилизации в россии оказалось, что многие россияне "спецоперацию" поддерживали только на словах. Но если рядовых граждан не спрашивают и вручают им повестки, то сын пескова сказал, что "будет решать на это другом уровне" .
- Лишь перспектива попасть в ад войны в Украине, которую развязала сама же россия, заставила россиян начать выходить на протесты . Однако россия не меняет привычек и жестко подавляет все попытки выразить недовольство.