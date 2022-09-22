Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Раніше повідомлялось про істерики в росіян через звільнення з полону захисників "Азовсталі".
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Наступний рік для росії буде цікавим
Вігірінський зазначив, що наступний рік для росії буде доволі цікавим. Зміниться їхній звичний уклад життя:
- кордони закриті;
- свободи слова немає;
- фактор "зведення рахунків" шляхом видачі повісток або, як альтернатива, ув'язнень за відмову;
- економічні питання.
У міру того, як від рішень їхнього політичного керівництва, від них відвертаються уже такі партнери, як-от Казахстан, Китай, Індія, починається економічний спад,
– зауважив політолог.
Російський бюджет на найближчі 3 роки
Він продовжив, що в проєкті російського бюджету на наступні 3 роки є збільшення експортного мита на енергоносії для компаній, які продають їх закордон з 30% до 50%. Це все відбувається в умовах низьких цін, "стелі" на ціни, а вони ще й забирають додатковий дохід.
"Чому? Потрібно подолати дефіцит, який складе приблизно 1,5 трильйона рублів. Також зростуть ціни на енергоносії на внутрішньому ринку", – наголосив Вігірінський.
Політолог продовжив, що в росії буде період протягом якого:
- економіка буде падати;
- населення буде обмежене у своїх правах;
- рівень життя буде знижуватись;
- пропаганда буде все одно розповідати, як росія перемагає Захід.
У певний момент часу в росії насправді холодильник може перемогти, а не телевізор,
– підсумував він.
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Проблеми росіян через війну: останні новини
- Часткова мобілізація в росії викликала неабияку паніку серед громадян країни-агресорки і не дарма. Указ настільки неточний, що дозволить мобілізувати до війська майже кожного росіянина.
- Після оголошення часткової мобілізації у росії виявилося, що багато росіян "спецоперацію" підтримували лише на словах. Але якщо пересічних громадян не питають і вручають їм повістки, то син пєскова сказав, що "буде вирішувати на це іншому рівні".
- Лише перспектива потрапити у пекло війни в Україні, яку розв'язала сама ж росія, змусила росіян почати виходити на протести. Проте росія не змінює звичок та жорстко придушує усі спроби висловити незадоволення.