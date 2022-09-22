Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Раніше повідомлялось про істерики в росіян через звільнення з полону захисників "Азовсталі".

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Наступний рік для росії буде цікавим

Вігірінський зазначив, що наступний рік для росії буде доволі цікавим. Зміниться їхній звичний уклад життя:

кордони закриті;

свободи слова немає;

фактор "зведення рахунків" шляхом видачі повісток або, як альтернатива, ув'язнень за відмову;

економічні питання.

У міру того, як від рішень їхнього політичного керівництва, від них відвертаються уже такі партнери, як-от Казахстан, Китай, Індія, починається економічний спад,

– зауважив політолог.

Російський бюджет на найближчі 3 роки

Він продовжив, що в проєкті російського бюджету на наступні 3 роки є збільшення експортного мита на енергоносії для компаній, які продають їх закордон з 30% до 50%. Це все відбувається в умовах низьких цін, "стелі" на ціни, а вони ще й забирають додатковий дохід.

"Чому? Потрібно подолати дефіцит, який складе приблизно 1,5 трильйона рублів. Також зростуть ціни на енергоносії на внутрішньому ринку", – наголосив Вігірінський.

Політолог продовжив, що в росії буде період протягом якого:

економіка буде падати;

населення буде обмежене у своїх правах;

рівень життя буде знижуватись;

пропаганда буде все одно розповідати, як росія перемагає Захід.

У певний момент часу в росії насправді холодильник може перемогти, а не телевізор,

– підсумував він.

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