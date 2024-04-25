В Воздушных силах рассказали детали атаки на Черкасскую область

Россия нанесла удар по Черкасской области. В Воздушных силах раскрыли детали вражеского обстрела.

Утром 25 апреля Россия ударила по Черкасской области ракетой Искандер-К. Спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что поражена гражданская инфраструктура.

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Повреждено железнодорожное сообщение

Евлаш уточнил, что враг ударил по городу Смела.

По его словам, была поражена гражданская инфраструктура, повреждено железнодорожное сообщение. Кроме этого, удар повредил административные здания, авто и гражданское имущество.

По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждено 47 частных домов на нескольких улицах. Также выбило окна в соседней многоэтажке.

Председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что за медицинской помощью обратилось 6 человек. К счастью, обошлось без погибших.

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