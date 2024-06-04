Россияне атаковали Днепр: силы ПВО сбили 2 ракеты, из-за падения обломков есть пострадавшие
Источник:Днепропетровская ОВА
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозу. В частности, на этот раз враг атаковал Днепр.
Утром 4 июня в Днепре раздавались взрывы. В Днепропетровской ОГА рассказали детали о последствиях.
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В Днепре тяжелое утро
В Днепропетровской ОГА сообщили, что силы ПВО сбили 2 ракеты. Однако в результате падения обломков есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители.
Среди них – дети. Мальчик, которому 1 месяц, в удовлетворительном состоянии. Будет лечиться амбулаторно. 17-летний юноша в больнице в состоянии средней тяжести,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, пострадали и 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
Повреждены полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больнице.
В небе над Криворожским районом сбивали ракету
- Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Днем 20 мая вражескую ракету удалось сбить в Криворожском районе.
- Российские войска в очередной раз выпустили по территории Украины ракету. К счастью, ее удалось утилизировать в Криворожском районе.
- Враг постоянно терроризирует мирные украинские города. В частности, часто он направляет свои удары на прифронтовые регионы, то есть Днепропетровскую и Харьковскую области.