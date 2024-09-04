Оккупанты ударили по рынку в Константиновке: в прокуратуре рассказали детали

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. На этот раз враг ударил по рынку в Донецкой области.

Снаряд артиллерии россиян 4 сентября попал в рынок в Константиновке, Донецкой области. Известно об одной раненой.

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Россия ударила по городу

Пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева рассказала, что 4 сентября в 14:48 российская армия из ствольной артиллерии обстреляла город Константиновка.

По ее словам, снаряд попал по территории местного рынка. Там ранения получила 67-летняя женщина. По словам пресс-секретаря прокуратуры, у нее диагностировали резаную рану и контузию.

Повреждены торговые объекты,

– добавила Медведева.

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