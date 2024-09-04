Оккупанты ударили по рынку в Константиновке: в прокуратуре рассказали детали
Россия продолжает атаковать мирные украинские города. На этот раз враг ударил по рынку в Донецкой области.
Снаряд артиллерии россиян 4 сентября попал в рынок в Константиновке, Донецкой области. Известно об одной раненой.
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Россия ударила по городу
Пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева рассказала, что 4 сентября в 14:48 российская армия из ствольной артиллерии обстреляла город Константиновка.
По ее словам, снаряд попал по территории местного рынка. Там ранения получила 67-летняя женщина. По словам пресс-секретаря прокуратуры, у нее диагностировали резаную рану и контузию.
Повреждены торговые объекты,
– добавила Медведева.
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