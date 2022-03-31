Россия аккредитовала первого афганского дипломата от талибов
31 марта 2022 , 09:46Читати новину українською
МИД России объявил об аккредитации первого дипломата от правительства талибов. Представитель Афганистана прибыл в Москву еще в прошлом месяце.
Об аккредитации представителя талибов сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают российские СМИ.
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О дипломате от талибов сообщил Лавров
В прошлом месяце прибывший в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве,
– сказал Лавров во время встречи в Китае.
Без похвалы талибов не обошлось
Лавров не мог сдержаться и не похвалить то, "как талибы управляют Афганистаном". Мол, им не хватает управленческого опыта, и на них "оказывают давление США", однако "Талибан" "удерживает страну на плаву".Обратите внимание! Ранее Россия настаивала, чтобы "Талибан" исключили из списка террористических организаций. Сами талибы, чтобы получить поддержку Москвы, признали Крым "российским".