МИД России объявил об аккредитации первого дипломата от правительства талибов. Представитель Афганистана прибыл в Москву еще в прошлом месяце.

Об аккредитации представителя талибов сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают российские СМИ.

Читайте также Лавров демонстрирует непонимание переговорного процесса, – МИД

О дипломате от талибов сообщил Лавров

В прошлом месяце прибывший в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве,

– сказал Лавров во время встречи в Китае.

Без похвалы талибов не обошлось

Лавров не мог сдержаться и не похвалить то, "как талибы управляют Афганистаном". Мол, им не хватает управленческого опыта, и на них "оказывают давление США", однако "Талибан" "удерживает страну на плаву".

Ранее Россия настаивала, чтобы "Талибан" исключили из списка террористических организаций. Сами талибы, чтобы получить поддержку Москвы, признали Крым "российским".