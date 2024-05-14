Враг активизировал усилия на 3 локациях на Юге, – Плетенчук

Российские оккупанты активизировали усилия на 3 локациях Юга Украины. В частности, там повысилась интенсивность боев.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что ситуация 13 мая на Юге лучше, чем была в позапрошлые сутки. В частности, враг уменьшил количество штурмов, пишет 24 Канал.

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Что происходит на Юге

Дмитрий Плетенчук рассказал, что за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины не потеряли никаких позиций. По словам чиновника, враг пытался штурмовать Старомайорское 12 раз и 4 раза – Крынки.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины рассказал, что утром 14 мая враги активизировали усилия на трех локациях:

Старомайорское,

Крынки,

Работино.

По словам Плетенчука, там враг утром 14 мая совершил по одному штурму.

Вчера (13 мая – 24 Канал) была интересная деталь: количество погибших россиян было такое же, как в позапрошлые сутки, более 150. Но соотношение безвозвратных потерь у врага увеличилось в полтора раза. То есть интенсивность боев была выше, хотя количество штурмов было меньше,

– рассказал Дмитрий Плетенчук.

Капитан 3 ранга объяснил, что в течение последних двух суток враги не пытались штурмовать остров Нестрига. Кроме того, 13 мая российские оккупанты на Херсонском направлении фокусировались на Крынках.

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Какое оружие используют оккупанты на Юге

Дмитрий Плетенчук рассказал, что каждые сутки действуют сотни дронов с обеих сторон, и с обеих сторон используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Наши подразделения так же имеют соответствующее прикрытие... Относительно других видов вооружения, то можно увидеть все что угодно. Вчера (13 мая – 24 Канал) враги неуправляемыми авиационными ракетами – с вертолета обстреливали позиции, однако безрезультатно...", – сказал Плетенчук.

Кроме того, россияне 13 мая применили баллистическую ракету, предварительно "Искандер", для обстрела административного здания в Херсоне. Также оккупанты обстреливали населенные пункты Правобережья, погиб один гражданский человек.

Дмитрий Плетенчук заверил, что тактика россиян неизменна, создания наступательных группировок нет.

Враг обстрелял Юг Украины