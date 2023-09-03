Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что Россия 3 сентября обстреляла Херсон и Белозерку. Он поделился подробностями очередного российского теракта в своих соцсетях.

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Подробности атаки россиян на Херсонщину

Как сообщил Прокудин, Россия обстреляла жилые дома в Белозерке около 18:00. В результате пострадала семья. 35-летний мужчина, к сожалению, погиб на месте. А его жену и 9-летнюю дочь госпитализировали с ранениями. Кроме них пострадал 37-летний местный житель, получивший травмы лица.

Эту информацию также подтвердил Игорь Клименко. По его словам, россияне вечером обстреляли населенный пункт из артиллерии.

Ни одного спокойного дня в Херсонской области. Враг продолжает бить по гражданским,

– написал министр.

По словам главы МВД, пострадавшим оказывают необходимую помощь. Следователи и криминалисты документируют очередное военное преступление российских оккупантов. Клименко также поделился кадрами с места ударов.

Россияне убили мужчину в Белозерке / Фото Игоря Клименко

Российские оккупанты повредили частные дома / Фото Игоря Клименко

В этот же день российские захватчики обстреляли Херсон. Под их ударом оказался микрорайон Корабел. Известно об одном пострадавшем. Это 77-летний местный житель, получивший обломочные ранения предплечья. Его отвезли в больницу.

Россияне не прекращают террор Херсонщины