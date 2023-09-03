Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що Росія 3 вересня обстріляла Херсон та Білозерку. Він поділився подробицями чергового російського теракту у своїх соцмережах.

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Подробиці атаки росіян на Херсонщину

Як повідомив Прокудін, Росія обстріляла житлові будинки у Білозерці близько 18:00. В результаті постраждала родина. 35-річний чоловік, на жаль, загинув на місці. А його дружину та 9-річну доньку госпіталізували з пораненнями. Крім них постраждав 37-річний місцевий житель, який отримав травми обличчя.

Цю інформацію також підтвердив Ігор Клименко. За його словами, росіяни ввечері обстріляли населений пункт з артилерії.

Жодного спокійного дня на Херсонщині. Ворог продовжує бити по цивільних,

– написав міністр.

За словами голови МВС, потерпілим надають необхідну допомогу. Слідчі та криміналісти документують черговий воєнний злочин російських окупантів. Клименко також поділився кадрами з місця ударів.

Росіяни вбили чоловіка у Білозерці / Фото Ігоря Клименка

Російські окупанти пошкодили приватні будинки / Фото Ігоря Клименка

В цей же день російські загарбники обстріляли Херсон. Під їхнім ударом опинився мікрорайон Корабел. Відомо про одного постраждалого. Це 77-річний місцевий житель, який отримав уламкові поранення передпліччя. Його відвезли до лікарні.

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