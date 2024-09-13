Россия применила "Торнадо-С" для атаки на Боровую на Харьковщине: есть погибшие и страшные разрушения
Источник:Харьковская областная прокуратура
Россия ударила по поселку городского типа Боровая Харьковской области. Враг атаковал населенный пункт по тактике "повторного удара".
В Харьковской областной военной прокуратуре заявили, что количество погибших, к сожалению, возросло по состоянию на 22:00 12 сентября.
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Что известно об атаке по Харьковской области
Следствием установлено, что 12 сентября около 12:40 вооруженные силы России массированно обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Загорелись жилые дома,
– заявили в Харьковской областной прокуратуре.
Там объяснили, что после приезда спасателей – враги ударили еще раз. В прокуратуре заверили, что оккупанты в очередной раз ударили исключительно по гражданской инфраструктуре, повредив частные домовладения, хозяйственные постройки, магазины.
По предварительным данным, войска России ударили по населенному пункту из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С",
– заявили в прокуратуре.
Там объяснили, что открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Прокуроры пытаются документировать военные преступления, совершенные российскими военнослужащими.
Последствия атаки по Боровой на Харьковщине
К сожалению, в результате атаки россиян есть раненые и погибшие:
- по состоянию на 17:49 12 сентября писали, что погибли 76-летний мужчина и 55-летняя женщина, еще 7 человек получили ранения, из них трое – спасатели;
- по состоянию на 22:00 12 сентября в больнице умер 56-летний мирный местный, 9 – ранены.