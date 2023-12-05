Ночью на Хмельнитчине работала ПВО: "Шахеды" снова летели в сторону Староконстантинова

Россия в ночь на 5 декабря атаковала дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты снова выпускали беспилотники в сторону Староконстантинова Хмельницкой области.

Глава Хмельницкой ОВА заявил о работе ПВО. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что оккупанты атакуют город так часто потому, что там расположен военный аэродром, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке дронами в Хмельницкой области

Российские захватчики еще вечером 4 декабря начали атаковать Украину "Шахедами". Ориентировочно в 2:39 5 декабря Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотники типа Shahed вблизи Староконстантинова. Людей призывали находиться в укрытиях.

Воздушная тревога в Староконстантинове продолжалась ориентировочно с 1:02 до 4:02 5 декабря.

Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации писал о работе ПВО в Хмельницком районе, где и расположен Староконстантинов.

Уже утром Сергей Тюрин подтвердил, что во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО.

По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет,

– сказал чиновник ориентировочно в 4:53 5 декабря.

Тюрин поблагодарил наших военных за оборону Хмельнитчины.

Россия снова атаковала "Шахедами"