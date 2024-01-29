Ночью враг запускал "Шахеды", ракету "Искандер" и бил с С-300: все ли удалось сбить

Россия атаковала дронами-камикадзе типа "Шахед". оккупанты выпустили по нашей стране 8 беспилотников.

По враждебным целям работала наша противовоздушная оборона. В Генштабе ВСУ рассказали утром 29 января, сколько дронов удалось сбить, пишет 24 Канал.

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Что известно о ночной атаке "Шахедами"

Ночью (29 января– 24 Канал) российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 8 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все вражеские дроны уничтожены,

– заверили украинские военные.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что оккупанты били по Украине:

8-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска.,

одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области России;

тремя С-300 по Донбасу с временно оккупированной территории области.

Силы и средства Воздушных сил ПВО Сил обороны Украины уничтожили все 8 враждебных БпЛА в пределах:

Николаевской,

Днепропетровской,

Хмельницкой,

Ровенской области.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что четыре дрона-камикадзе наши бойцы сбили над Николаевской областью.

Несмотря на это, в регионе обломки дронов повредили строения. В частности, враг повлек за собой разрушение административного здания, учебного заведения и частного дома.

Россия атаковала дронами-камикадзе