Россияне атаковали дроном авто ритуальной службы на кладбище в пригороде Херсона

Оккупанты цинично запустили беспилотник по ритуальному транспорту на кладбище в Херсонской области. Враги ранили троих человек.

Инцидент произошел ориентировочно в 11:40 11 октября в Херсонском районе Херсонской области. В Херсонской городской военной администрации объяснили, что враг попал по пригороду Херсона.

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Россия атаковала поминальную процессию на кладбище

В пригороде Херсона враг из дрона атаковал поминальную процессию на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Предварительно известно о трех раненых,

– заявил Роман Мрочко.

Начальник Херсонской городской военной администрации рассказал, что один раненый человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Информация о нем уточняется.

Прокуратура расследует атаку россиян

Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 11 октября около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе,

– объяснили в прокуратуре.

По их данным, в результате взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились возле специального транспорта.

Прокуроры вместе со следователями делают все, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные Россией.



Россия атаковала Херсонщину / Фото Херсонской областной прокуратуры

Россия постоянно атакует Херсонщину