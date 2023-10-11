Россияне атаковали дроном авто ритуальной службы на кладбище в пригороде Херсона
Источник:Херсонская областная прокуратура
Оккупанты цинично запустили беспилотник по ритуальному транспорту на кладбище в Херсонской области. Враги ранили троих человек.
Инцидент произошел ориентировочно в 11:40 11 октября в Херсонском районе Херсонской области. В Херсонской городской военной администрации объяснили, что враг попал по пригороду Херсона.
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Россия атаковала поминальную процессию на кладбище
В пригороде Херсона враг из дрона атаковал поминальную процессию на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Предварительно известно о трех раненых,
– заявил Роман Мрочко.
Начальник Херсонской городской военной администрации рассказал, что один раненый человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Информация о нем уточняется.
Прокуратура расследует атаку россиян
Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, 11 октября около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе,
– объяснили в прокуратуре.
По их данным, в результате взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились возле специального транспорта.
Прокуроры вместе со следователями делают все, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные Россией.
Россия атаковала Херсонщину / Фото Херсонской областной прокуратуры
Россия постоянно атакует Херсонщину
- Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что за минувшие сутки россияне 82 раза атаковали регион. Оккупанты выпустили 435 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, станкового противотанкового гранатомета, ручного противотанкового гранатомета и беспилотников.
- Российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов региона, здание учебного заведения, территорию сельхозобщества в Бериславском районе. Россия ранила одного человека.
- В ночь на 10 октября враг также атаковал Херсонскую область ударными беспилотниками. Однако Силы обороны сбили 3 дрона над областью.