В результате вражеской атаки получил ранения работник местной пожарной команды. Также поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

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Оккупанты атаковали спасателей на Днепропетровщине

Днем произошел пожар сухой травы в селе Капуловка Покровской сельской территориальной общины Никопольского района. На место направили работников местной пожарной команды и пожарных – спасателей города Никополь.

Во время тушения враг направил дроны-камикадзе по спасателям. Получил ранения работник местной пожарной команды. Также поврежден пожарно-спасательный автомобиль спасателей города Никополь,

– сообщили в ГСЧС.

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Оккупанты атаковали спасателей дронами / Фото ГСЧС

В Днепропетровской ОВА уточнили, что пострадал 57-летний спасатель. Оккупанты направили на пожарных БПЛА, когда те укрощали возгорание сухой травы.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждено спецавто ГСЧС.