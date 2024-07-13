Внаслідок ворожої атаки зазнав поранень працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

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Окупанти атакували рятувальників на Дніпропетровщині

Вдень сталася пожежа сухої трави в селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. На місце направили працівників місцевої пожежної команди та пожежників – рятувальників міста Нікополь.

Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальниках. Зазнав поранення працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь,

– повідомили в ДСНС.

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Окупанти атакували рятувальників дронами / Фото ДСНС

У Дніпропетровській ОВА уточнили, що постраждав 57-річний рятувальник. Окупанти спрямували на пожежників БпЛА, коли ті приборкували займання сухої трави.

Потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджене спецавто ДСНС.