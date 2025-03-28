Россия атаковала газовые объекты в Украине: Зеленский сказал, была ли реакция США

Россия 28 марта осуществила атаку на газовую инфраструктуру Украины, несмотря на договоренности о перемирии. В результате обстрела повреждены газодобывающие мощности.

США, которые являются посредником в переговорах Украины и России, уже знают об этой атаке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

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США не комментировали нарушение Россией договоренностей

Президент Зеленский отметил, что пока комментариев об атаке на украинскую газовую инфраструктуру от США нет.

Мы четко говорим, где Россия нарушила свои обязательства, куда попала. Я просил Умерова передать американской стороне все доказательства срыва этих обязательств, которые на себя брали США,

– сказал Владимир Зеленский.

Сейчас возникает вопрос, кто будет проводить мониторинг соблюдения условий энергетического перемирия.

К тому же Зеленский отметил, что Россия всегда нарушала любые договоренности.

"После договоренностей на второй встрече в Джидде я четко сказал Умерову: "Кто осуществляет мониторинг?" Американская сторона по этому поводу планирует провести консультации внутри, с Саудовской Аравией, с Турцией и Европой. С учетом нашего опыта Россия всегда нарушала договоренности", – сказал глава государства.

Напомним, что Россия попала в объекты Укргаздобычи в Полтавской области. Пострадали складские помещения, где хранились запасные части и средства для восстановления и ремонта газовых объектов.

Кроме того, в результате атаки без света остались несколько микрорайонов из-за повреждения линий.