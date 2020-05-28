"Очень больно": работник разбитого предприятия на Харьковщине поделился пережитым во время атаки

Россия с начала полномасштабного вторжения продолжает обстреливать Харьковскую область. Враг наносит удары, в том числе и по гражданским предприятиям, благодаря которым питается экономика Украины, а люди имеют работу и получают зарплату.

Одним из пострадавших от российских атак стало предприятие, связанное с сельхозпроизводством, расположенное в поселке Васищево на Харьковщине. Враг, как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, атаковал его 28 мая 2025 года, нанеся ущерб более чем на 100 миллионов гривен.

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Все превратилось в пепел

Предприятие "Харьков Химпром", работает уже несколько десятков лет на Харьковщине, производя минеральные удобрения, специальные емкости для них, а также занимается переработкой семян.

Производство не останавливалось с началом войны, а в 2024 году вышло на довоенные мощности. Оно было одним из немногих, которое показывало такие результаты.

Однако 28 мая предприятие атаковали "Шахеды". Они ударили по цехам, лабораториям, по производству. Сразу возникло возгорание, потушить которое было очень трудно. Предположительно, один из беспилотников содержал зажигательную смесь. То есть оккупанты сознательно уничтожали именно производственное предприятие.

В результате ударов современные цеха и лаборатории сгорели почти дотла. По словам главного технолога разбитого предприятия Татьяны Колесник, все содержимое ее лаборатории, в частности испытания, наработки, превратились в пепел.

К счастью, охрана, которая находилась на производстве во время атаки, не пострадала. Виталий Квачан, охранник разбитого предприятия, рассказал, что во время удара находился в помещении.

После удара меня с моим напарником привалило дверью и штукатуркой. Мы выбрались и пошли спасать сотрудников с ночной смены. Когда мы вышли за территорию в безопасное место, "Шахеды" атаковали наш "Химпром" один за другим. Очень больно было наблюдать за атакой из укрытия, ведь предприятие, которое работало 20 лет и давало людям работу, сгорало за мгновение,

– сказал он.

Помещения, что охватил пожар, практически не подлежат восстановлению, а предварительные убытки бизнеса составляют сумму в 100 миллионов гривен. При этом в течение двух прошлых лет предприятие платило в украинский бюджет около 30 миллионов гривен налогов.

Я сейчас чувствую только ярость. Однако хочу работать. Мы будем релокировать производство пластмассовой тары, потому что, как руководитель, не могу здесь гарантировать 100% безопасность людям. Это очень важно, потому что для меня люди – не ресурс, а капитал. Но я мечтаю, что мы сюда вернемся,

– отметил директор компании "Харьков Химпром" Александр Тимофеев.

Компания имеет филиал в Закарпатье, который был открыт в 2022 году, и теперь туда будет релокирована еще часть производства, работавшего на Харьковщине. При этом большая часть сотрудников, которые работали на предприятии от 5 до 20 лет, останется в Харькове, они будут вынуждены искать новую работу.

Нужна платформа для пострадавших предприятий

В то же время Александр Тимофеев вместе с партнерами работает над созданием платформы, на которой будет рассказываться о предприятиях, в частности, Харькова и Харьковской области, пострадавших от российских атак.

Это будет реестр предприятий, подвергшихся серьезным разрушениям или уничтоженных полностью, к которому будут иметь доступ международные партнеры, фонды, организации, а также бизнесмены и меценаты. В реестре будут указаны, какие убытки понесли украинские компании и их потребности, а также то, как можно помочь этим предприятиям – строительством, деньгами, оборудованием и т. д.

Эта платформа, по словам Анны Черненко, должна позволить сгенерировать силы для возрождения пострадавших предприятий.

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Отметим, что в ночь на 2 июля россияне в очередной раз атаковали Харьковскую область – Новобаварский район города Харькова и Купянский район области.

Враг ударил беспилотником по одноэтажному не эксплуатируемому зданию в Харькове. А в Купянском районе россияне попали беспилотником по территории двух сельскохозяйственных предприятий в населенных пунктах Боровское и Волошская Балаклея в Шевченковской общине.