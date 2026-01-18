БпЛА попал прямо в дом: детали смертельного удара по Харькову

Ночью 18 января россияне атаковали Холодногорский район Харькова. Враг попал беспилотником в дом. К сожалению, погибла 20-летняя девушка. Также есть пострадавшие. В частности, получила ранения 23-летняя жительница дома.

По информации прокуратуры, это был удар дроном "Герань-2". Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что это было прямое попадание в дом частного сектора.

"Удар "Герани-2" по частному сектору. Разрушения очень сильные, потому что попадание прямое. Кроме того, что разбито от удара, еще занялся большой пожар, который ликвидировали ГСЧС", – сказала она.

Россия ударила по критической инфраструктуре

Анна Черненко отметила, что около 14 часов в течение 20 минут Россия атаковала Индустриальный район из РСЗО "Торнадо-С". Целью снова был объект критической инфраструктуры.

Именно в это время я была относительно недалеко. Несколько прилетов произошло прямо на моих глазах. Многие люди отреагировали и на воздушную тревогу, и на первые удары, которые были всего в километре, полтора километра от места, где мы находились. Кто-то побежал в укрытие быстро, кто-то не отреагировал, потому что, к сожалению, это уже привычно. Но я очень прошу реагировать. Меткость россиян разная,

– подчеркнула она.

Этот удар почувствовал весь город. Почти во всех районах были определенные перебои с отоплением. Однако нельзя сказать, что ситуация именно в домах критическая. В то же время сам объект очень сильно поврежден.

Также есть пострадавшие. К сожалению, три человека получили ранения из-за ударов из РСЗО "Торнадо-С". Людей забрали в медучреждения. Им оказывали всю необходимую помощь.

