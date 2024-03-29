Враг в очередной раз массированно атаковал энергетику Украины 29 марта. Под ударом оказались тепло- и гидроэлектростанции в нескольких областях.

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В Минэнерго призвали не распространять некоторую информацию

В Минэнерго обратились к украинцам после нескольких массированных атак врага. Так, учитывая ситуацию с безопасностью, в министерстве призывают все органы государственной власти и органы местного самоуправления, государственные и частные предприятия и компании, а также представителей СМИ и экспертов не распространять определенную информацию.

Так, в Минэнерго отметили, что не стоит:

озвучивать публично (в эфирах телеканалов и радиоэфирах, в СМИ, соцсетях) подробную информацию о последствиях ударов;

называть конкретные объекты попаданий;

предоставляйте детали о конкретных объектах и привязки к местности, куда было или не было попадания средств воздушного нападения;

уточнять количество попаданий и места попаданий;

предоставлять информацию в конкретных цифрах и показателях – по отключениям, дефицита электроэнергии и тому подобное.

В министерстве объяснили, что разглашение такой информации является очень большой угрозой, ведь вражеская разведка активно работает по открытым источникам информации.

Не предоставляйте врагу ценной информации, которую он обязательно будет использовать для дальнейшего координирования своих действий и планирования новых атак,

– призвали в Минэнерго.

В марте враг трижды массированно бил по энергетике