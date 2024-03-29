Ворог вкотре масовано атакував енергетику України 29 березня. Під ударом опинилися тепло- та гідроелектростанції у кількох областях.
До теми Окупанти знову били по енергетичних об'єктах: є пошкодження ТЕС та ГЕС у Центрі та на Заході
У Міненерго закликали не поширювати деяку інформацію
В Міненерго звернулися до українців після кількох масованих атак ворога. Так, враховуючи безпекову ситуацію, у міністерстві закликають усі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні та приватні підприємства і компанії, а також представників ЗМІ та експертів не поширювати певну інформацію.
Так, в Міненерго наголосили, що не варто:
- озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів;
- називати конкретні об'єкти влучань;
- надавайте деталі про конкретні об'єкти й прив'язки до місцевості, куди було або не було влучання засобів повітряного нападу;
- уточнювати кількість влучань і місця влучань;
- надавати інформацію в конкретних цифрах і показниках – щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.
У міністерстві пояснили, що розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.
Не надавайте ворогу цінної інформації, яку він обов'язково буде використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак,
– закликали в Міненерго.
У березні ворог тричі масовано бив по енергетиці
- Окупанти не полишають цинічних ударів по території України. Окрім житлової та промислової інфраструктури, ворог знову почав атакувати об'єкти енергетики.
- Так, 22 березня Росія завдала наймасованішого удару по території України, запустивши 151 засіб повітряного нападу. Як наголошував Галущенко, окупанти хотіли не просто пошкодити енергетичну інфраструктуру, а повністю її зруйнувати й влаштувати тотальний блекаут. Під час цієї ракетної атаки ворог також завдав кількох ударів по найбільшій в Україні ГЕС – Дніпровській. Все про цю цинічну атаку можна дізнатися за посиланням.
- 24 березня окупанти знову вдарили ракетами й "Шахедами" по території України. Під ударом опинилися енергетичні об'єкти Дніпропетровщини.
- Свою тактику ворог повторив і 29 березня, завдавши знову комбінованого та масованого удару. Під ударом опинилися 10 областей, у 6 із яких – є пошкодження на енергетичних об'єктах.