В Киеве к тушению пожаров, которые возникли в результате ночной атаки России, привлекли вертолет
- В Киеве в результате массированного удара России ночью 10 июня зафиксировано возгорание, к тушению пожаров привлекли вертолет.
- Из-за задымления стало вредным качество воздуха, в частности на проспекте Науки и в районе Позняков.
Ночью вторника, 10 июня, Россия нанесла массированный удар по Киеву. В городе зафиксированы разрушения и возгорания.
В частности, к тушению пожаров привлекли вертолет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно о пожарах в Киеве
По данным начальника КГВА Тимура Ткаченко, повреждения зафиксированы в 7 районах столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Кроме того, пылали машины и складские помещения.
К тушению пожаров привлекли вертолет: смотрите видео
Из-за этого после российской атаки стало вредным качество воздуха, в частности на проспекте Науки и в районе Позняков. Загрязнение особенно опасно для людей с болезнями легких и сердца, детей и пожилых людей.
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Напомним, в результате ликвидации последствий пассажирский транспорт столицы курсирует с изменениями. В частности, это касается движения троллейбусов и автобусов на улицах Ильенко и Глубочицкой.