Россия атаковала "Цирконом": в ВСУ рассказали, насколько опасна эта ракета

Российские военные во время одной из своих атак использовали новую ракету "Циркон". Нашим защитникам удалось ее сбить. В то же время возникает вопрос о том, насколько эти ракеты опасны.

Его спикеру Воздушных сил ВСУ Юрию Игнату задали журналисты в эфире телемарафона. Как отмечает 24 Канал, он отметил, что в этом случае вряд ли нужно делать какую-то трагедию.

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Это может быть очередной "не имеющий аналогов прорыв"

Я не знаю, насколько она там хорошо маневрирует. Параметры каждой ракеты, ее тактико-технические характеристики, сколько они могут сделать, то разве разведка может сказать, даже не наша, а западная, сколько у них есть возможностей для изготовления этих ракет, или это просто очередной "не имеющий аналогов прорыв" российской пропаганды, скажем так,

– заявил Юрий Игнат.

В то же время он подчеркнул, что делать какую-то трагедию из атаки "Цирконом" вряд ли нужно. Спикер Воздушных сил напомнил, что у врага на вооружении есть те же "Кинжалы". Говорится об аэробаллистической ракете воздушного базирования.

Если говорить о том самом "Цирконе", ссылаясь на ту же западную прессу, ими ударили не с морского базирования, а с суши. И в этом не стоит видеть что-то странное. Он обратил внимание на "Искандер-К", которые запускаются с пусковых установок "Искандер". То есть это такая же ракета как "Калибр", но запускается не с корабля.

Так же "Кинжал" называют "Искандером" воздушного базирования. Поэтому надо разделять ракеты на баллистические и крылатые,

– добавил он.

На вопрос о том, сколько враг может сделать "Цирконов", то его стоит задавать тем, кто соответствующей информацией владеет. По мнению Юрия Игната, сейчас производство российских ракет имеет свойство быть непростым в условиях санкций. По крайней мере он выражает надежду, что санкции, наложенные на Россию, будут мешать ей наращивать собственное производство ракет.

Экспертиза подтвердила атаку "Цирконом"