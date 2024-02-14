Таке питання речнику Повітряних сил ЗСУ Юрію Ігнату поставили журналісти в ефірі телемарафону. Як зазначає 24 Канал, він зауважив, що в цьому випадку навряд чи потрібно робити якусь трагедію.

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Це може бути черговий "не імєющій аналогів прорив"

Я не знаю, наскільки вона там гарно маневрує. Параметри кожної ракети, її тактико-технічні характеристики, скільки вони можуть зробити, то хіба розвідка може сказати, навіть не наша, а західна, скільки у них є можливостей для виготовлення цих ракет, чи це просто черговий "нє імєющій аналогів прорив" російської пропаганди, скажімо так,

– заявив Юрій Ігнат.

Водночас він підкреслив, що робити якусь трагедію з атаки "Цирконом" навряд чи потрібно. Речник Повітряних сил нагадав, що у ворога на озброєнні є ті самі "Кинджали". Мовиться про аеробалістичну ракету повітряного базування.

Якщо говорити про той самий "Циркон", посилаючись на ж західну пресу, ним вдарили не з морського базування, а з суходолу. І в цьому не варто бачити щось дивне. Він звернув увагу на "Іскандер-К", які запускаються з пускових установок "Іскандер". Себто це така ж ракета, як "Калібр", але запускається не з корабля.

Так само "Кинджал" називають "Іскандером" повітряного базування. Тому треба розділяти ракети на балістичні та крилаті,

– додав він.

На питання про те, скільки ворог може зробити "Цирконів", то його варто ставити тим, хто відповідною інформацією володіє. На думку Юрія Ігната, нині виробництво російських ракет має властивість бути непростим в умовах санкцій. Принаймні він висловлює сподівання, що санкції, накладені на Росію, заважатимуть їй нарощувати власне виробництво ракет.

Експертиза підтвердила атаку "Цирконом"