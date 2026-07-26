Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу , что атака именно днем свидетельствует о вероятном получении россиянами информации о мероприятии. Кафиры понимали, кто именно соберется на локации, поэтому оперативно нанесли удар баллистике .

Почему враг мог знать о мероприятии в Киевской области

Александр Мусиенко подчеркнул, что гибель работавших в оборонной сфере людей является двойной потерей для Украины. Нельзя исключать, что Россия намеренно охотилась на представителей оборонной промышленности.

Это указывает нетипичное время удара. Если большинство ракетных атак Россия совершает ночью или под утро, то дневные пуски баллистических ракет обычно происходят тогда, когда враг получает важную разведывательную информацию и стремится как можно быстрее ее использовать.

Это определенный почерк России, когда она быстро наносит удар после получения таких данных,

– объяснил Мусиенко.

Кроме того, организаторы мероприятия могли недооценить уровень опасности. По словам военного аналитика, за годы полномасштабной войны часть общества могла привыкнуть к постоянной угрозе, что повлияло на оценку рисков.

Военный аналитик о трагедии в Киевской области: видео

Мусиенко подчеркнул, что сейчас Киев необходимо воспринимать как прифронтовый город именно с точки зрения воздушных атак. Недавно большинство российских баллистических ракет направляется именно на столицу и ее пригород. Организаторы любых массовых мероприятий должны учитывать новые реалии.

Процессы в оборонной сфере нельзя полностью остановить, однако они должны происходить с учетом повышенных требований безопасности. Особенно это касается мер, связанных с производителями вооружения и другими представителями оборонной отрасли.

Враг охотится, его разведка работает. Они ищут людей, которые могут передавать информацию, а затем используют ее для нанесения ударов. Это нужно обязательно учитывать,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Он также выразил надежду, что уголовное производство, открытое после атаки, установит все обстоятельства трагедии и ответит, были ли допущены нарушения во время организации мероприятия.

Стоит добавить, что генеральный прокурор Украины сообщил, что правоохранители задержали организатора выставки оружейников в Бучанском районе, где из-за вражеских обстрелов погибли и получили ранения люди.

Следствие установило, что массовое событие было проведено самовольно без согласования с военным командованием или местными властями. Кроме того, организаторы заблаговременно раскрыли точные координаты мероприятия, а укрытие было мало для более 300 приглашенных участников.