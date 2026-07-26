Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що атака саме вдень свідчить про ймовірне отримання росіянами інформації про захід. Окупанти розуміли, хто саме збереться на локації, тому оперативно завдали удару балістикою.

Чому ворог міг знати про захід на Київщині

Олександр Мусієнко наголосив, що загибель людей, які працювали в оборонній сфері, є подвійною втратою для України. Не можна виключати, що Росія навмисно полювала на представників оборонної індустрії.

На це вказує нетиповий час удару. Якщо більшість ракетних атак Росія здійснює вночі або під ранок, то денні пуски балістичних ракет зазвичай відбуваються тоді, коли ворог отримує важливу розвідувальну інформацію і прагне якнайшвидше її використати.

Це певний почерк Росії, коли вона швидко завдає удару після отримання таких даних,

– пояснив Мусієнко.

Крім того, організатори заходу могли недооцінити рівень небезпеки. За словами військового аналітика, за роки повномасштабної війни частина суспільства могла звикнути до постійної загрози, що вплинуло на оцінку ризиків.

Військовий аналітик про трагедію на Київщині: відео

Мусієнко наголосив, що зараз Київ необхідно сприймати як прифронтове місто саме з погляду повітряних атак. Віднедавна більшість російських балістичних ракет спрямовують саме по столицю та її передмістя. Організатори будь-яких масових заходів повинні враховувати нові реалії.

Процеси в оборонній сфері не можна повністю зупинити, однак вони мають відбуватися з урахуванням підвищених безпекових вимог. Особливо це стосується заходів, пов'язаних із виробниками озброєння та іншими представниками оборонної галузі.

Ворог полює, його розвідка працює. Вони шукають людей, які можуть передавати інформацію, і потім використовують її для завдання ударів. Це потрібно обов'язково враховувати,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Він також висловив сподівання, що кримінальне провадження, відкрите після атаки, встановить усі обставини трагедії та дасть відповідь, чи були допущені порушення під час організації заходу.

Варто додати, що генеральний прокурор України повідомив, що правоохоронці затримали організатора виставки зброярів у Бучанському районі, де через ворожий обстріл загинули та отримали поранення люди.

Слідство встановило, що масову подію провели самовільно без погодження з військовим командуванням чи місцевою владою. Крім того, організатори завчасно розкрили точні координати заходу, а укриття було замалим для понад 300 запрошених учасників.