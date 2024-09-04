Россияне разбили гражданские дома: в Криворожской РГА сообщили о последствиях удара

Утром 4 сентября Россия нанесла циничный удар по спальному району в центре Кривого Рога. Рядом не было военных объектов, страна-агрессор в очередной раз совершила террористический акт против гражданского населения.

В домах уничтожены окна и крыши, к счастью, нет необходимости в переселении людей. Об этом 24 Каналу рассказал начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко, отметив, что ранения получили 6 человек, все экстренные службы продолжают работу.

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Последствия удара в Кривом Роге

По словам начальника Криворожской РВА, в спальном районе города расположены учебные заведения и социальные объекты. Именно туда страна-агрессор запустила свою цель. Рядом не было ни предприятий тяжелого производства оружия, ни ангаров или складов с техникой.

Это абсолютно циничное уничтожение гражданских жителей и гражданской инфраструктуры. Это геноцид и террор, по-другому сказать невозможно,

– подчеркнул Ситниченко.

Сейчас в больнице находится десятилетняя девочка в средней тяжести. В медицинском учреждении также находятся три человека, медики оказывают всю необходимую помощь. В общем ранения получили 6 человек.

Сейчас на месте попадания работают все необходимые службы – врачи и ГСЧС. Движение по территории уже восстановлено, работают также коммунальные службы для уборки и восстановления района,

– рассказал начальник Криворожского РОА.

К счастью, потребности в переселении пострадавших людей нет. В домах повреждены окна и крыши, власть оказывает необходимую помощь для их восстановления.

Кривой Рог имеет запасы воды, продуктов и медикаментов, а больницы работают круглосуточно.