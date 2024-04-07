Россия сбросила авиабомбу на дом в Купянске: в ГСЧС назвали количество жертв

Россияне снова атаковали Купянск, что на Харьковщине. Оккупанты попали по жилому многоквартирному дому.

Россия атаковала Купянск в ночь с 6 на 7 апреля. Оккупанты ударили авиабомбой по 4-этажному жилому дому.

Читайте также Скоро останутся без носителей КАБов: боец ВСУ о последствиях тяжелых обстрелов Купянска россиянами

Что сказали в ГСЧС

Из-за российской атаки погиб один человек.

В результате удара произошли разрушения в 4-этажном жилом доме. Под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина,

– говорится в сообщении.

Чтобы достать тело погибшей, пришлось привлечь подразделения ГСЧС в составе двух отделений и 10 спасателей и кран местного коммунального предприятия. Аварийно-спасательные работы завершили 7 апреля в 3:30 ночи.

Россия ударила по Купянску / Фото ГСЧС

Что сказала прокуратура

Атаку России на Купянск также прокомментировала Харьковская областная прокуратура. Там подтвердили гибель одного человека. Жертвой оказалась мирная жительница, которой было 85 лет.

В прокуратуре уточнили, что россияне сбросили на город авиабомбу примерно в 23:00 6 апреля. Оккупанты частично разрушили 4-этажный дом.

Последствия российской агрессии в Купянске / Фото Харьковской областной прокуратуры

Россия постоянно терроризирует Купянск