Россия сбросила авиабомбу на дом в Купянске: в ГСЧС назвали количество жертв
Источник:ГУ ГСЧС Харьковской области
Россияне снова атаковали Купянск, что на Харьковщине. Оккупанты попали по жилому многоквартирному дому.
Россия атаковала Купянск в ночь с 6 на 7 апреля. Оккупанты ударили авиабомбой по 4-этажному жилому дому.
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Что сказали в ГСЧС
Из-за российской атаки погиб один человек.
В результате удара произошли разрушения в 4-этажном жилом доме. Под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина,
– говорится в сообщении.
Чтобы достать тело погибшей, пришлось привлечь подразделения ГСЧС в составе двух отделений и 10 спасателей и кран местного коммунального предприятия. Аварийно-спасательные работы завершили 7 апреля в 3:30 ночи.
Россия ударила по Купянску / Фото ГСЧС
Что сказала прокуратура
Атаку России на Купянск также прокомментировала Харьковская областная прокуратура. Там подтвердили гибель одного человека. Жертвой оказалась мирная жительница, которой было 85 лет.
В прокуратуре уточнили, что россияне сбросили на город авиабомбу примерно в 23:00 6 апреля. Оккупанты частично разрушили 4-этажный дом.
Последствия российской агрессии в Купянске / Фото Харьковской областной прокуратуры
Россия постоянно терроризирует Купянск
- Не так давно россияне обстреляли этот город из РСЗО. К сожалению, погибли два человека – мужчина и женщина. Они были гражданскими.
- Ранее захватчики атаковали Купянск десятью КАБами. Они специально били по жилым кварталам.