Росія атакувала Куп'янськ у ніч з 6 на 7 квітня. Окупанти вдарили авіабомбою по 4-поверховому житловому будинку.
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Що сказали у ДСНС
Через російську атаку загинула одна людина.
Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка,
– мовиться у повідомленні.
Щоб дістати тіло загиблої, довелося долучити підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників і кран місцевого комунального підприємства. Аварійно-рятувальні роботи завершили 7 квітня о 3:30 ночі.
Росія вдарила по Куп'янську / Фото ДСНС
Що сказала прокуратура
Атаку Росії на Куп'янськ також прокоментувала Харківська обласна прокуратура. Там підтвердили загибель однієї людини. Жертвою виявилася мирна жителька, якій було 85 років.
У прокуратурі уточнили, що росіяни скинули на місто авіабомбу приблизно о 23:00 6 квітня. Окупанти частково зруйнували 4-поверховий будинок.
Наслідки російської агресії у Куп'янську / Фото Харківської обласної прокуратури
Росія постійно тероризує Куп'янськ
- Не так давно росіяни обстріляли це місто з РСЗВ. На жаль, загинули двоє людей – чоловік та жінка. Вони були цивільними.
- Раніше загарбники атакували Куп'янськ десятьма КАБами. Вони спеціально били по житлових кварталах.