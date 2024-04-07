Росія атакувала Куп'янськ у ніч з 6 на 7 квітня. Окупанти вдарили авіабомбою по 4-поверховому житловому будинку.

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Що сказали у ДСНС

Через російську атаку загинула одна людина.

Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка,

– мовиться у повідомленні.

Щоб дістати тіло загиблої, довелося долучити підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників і кран місцевого комунального підприємства. Аварійно-рятувальні роботи завершили 7 квітня о 3:30 ночі.

Росія вдарила по Куп'янську / Фото ДСНС

Що сказала прокуратура

Атаку Росії на Куп'янськ також прокоментувала Харківська обласна прокуратура. Там підтвердили загибель однієї людини. Жертвою виявилася мирна жителька, якій було 85 років.

У прокуратурі уточнили, що росіяни скинули на місто авіабомбу приблизно о 23:00 6 квітня. Окупанти частково зруйнували 4-поверховий будинок.

Наслідки російської агресії у Куп'янську / Фото Харківської обласної прокуратури

Росія постійно тероризує Куп'янськ